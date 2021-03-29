Підсумки з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 29 березня

Obozrevatel Відео 21:30, 29.03.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Чекаємо на ще одну! Україна може отримати американську вакцину проти Covid-19.

  • Загострення на Донбасі. Київ закликав світ засудити дії проросійських бойовиків на Донбасі.

  • Літа багато не буває! Кліматологи кажуть, що тепла погода в Україні та світі може триматися до півроку.

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