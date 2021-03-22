Під час протесту в Англії поліцейським поламали руки і ребра

Карина Бондаренко Відео 11:26, 22.03.2021 Оновлено: 16:57, 22.03.2021

У Великобританії в Брістолі 21 березня пройшов багатотисячний протест проти закону про поліцію і злочинність, який переріс в бійки з поліцією.

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