Павуки та цвіркуни повністю обліпили паркан австралійця

Obozrevatel Відео 19:21, 24.03.2021

Сильні повені Австралії принесли зграї павуків на задній двір місцевого жителя. Так вони ховаються від "великої води".

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