Німці на Великдень вдома, а Макрон оголосив третій повний локдаун у своїй країні – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 12:00, 3.04.2021 Оновлено: 12:14, 3.04.2021

Канцлерка Ангела Меркель закликала громадян країни провести Великдень вдома.

У Бельгії тисячі людей прийшли в парк на фейкову вечірку. Поліція застосувала кийки, водомети та сльозогінний газ. А от Франція оголосила третій повний локдаун по всій державі.

Більше про це і не тільки – у коронавірусному огляді.

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