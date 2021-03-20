Національний локдаун у Польщі і відновлення авіасполучення в Ізраїлі – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 20:30, 20.03.2021

У Польщі з суботи національний локдаун.

В Австрії оголосили про початок третьої хвилі пандемії COVID-19 в країні, карантин у Португалії поступово послаблюють, а уряд Ізраїлю дозволив відновити авіасполучення з усіма країнами світу.

Більш детально – дивіться в коронавірусному огляді.

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