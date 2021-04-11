На Київщині руйнується унікальна садиба сімейства фон Мекк

Унікальний парково-садибний комплекc "залізничних королів" часів Російської імперії фон Мекків перебуває в аварійному стані.

Садиба побудована у селі Копилів Макарівського району на Київщині, усього в 40 км від столиці.

Будинок зводився як літня дерев'яна дача у стилі "дачний модерн" у 1888 році. Має два поверхи, мансарду і невелику терасу. Навколо будинку був розбитий парк площею 9 га, працював конезавод, молочна ферма, млин, водонапірна башта та розарій.

Протягом майже століття тут розміщувались: агрономічна школа, німецький штаб у роки Другої світової війни, військовий госпіталь. До 1954-го в цьому приміщенні була розташована лікарня, а потім — школа, сільська рада та дитячий табір.

З середини 2000-х садиба закрита та фактично зруйнована.