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Локдаун змусив людей більше рухатись, також подвоїлась кількість автівок на дорогах
7.04.2021 14:00
Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19
Записатись на вакцинацію:
Як записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 в Україні
Побічні ефекти:
Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19
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Чи треба перед вакцинацією здавати тест на антитіла: в МОЗ дали відповідь
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