Квіткову виписали з лікарні

Софія Ковнір Відео 19:01, 22.03.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Кабмін заборонив українцям гуляти без масок у "червоних" зонах

У Мінську влада зігнала людей на пікети посольств України і США. Фото і відео

"Живу з постійним болем": медикиня "Айдару" рятувала воїнів на Донбасі, а зараз бореться за власне життя

Кабмін змінив правила в'їзду в Україну

Kamaliya розповіла про пакистанські традиції, яких дотримуються в її родині