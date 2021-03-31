Колона російської техніки проїхала вглиб Криму

Вікторія Довгань Відео 12:27, 31.03.2021 Оновлено: 12:27, 31.03.2021

У тимчасово окупованому Криму зафіксували просування російської техніки вглиб півострова. Колона була помічена на шосе до Сімферополя.

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