Згадуємо 2013 рік: Київ накрили сильні снігопади

Андрій Жигайло Відео 20:15, 23.03.2021

Погода у Києві різко погіршилась 23 березня. У місті йшов сніг, на деяких вулицях утворились затори. Подробиці дивіться тут.

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