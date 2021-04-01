Карантин вихідного дня в Туреччині й вакцина для 104-річної румунки – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 08:00, 1.04.2021 Оновлено: 08:05, 1.04.2021

Польща змінила правила в'їзду для іноземців через невтішну ситуацію з коронавірусом.

У Туреччині хочуть ввести комендантську годину та повернути карантин вихідного дня, а в Румунії прищепили 104-річну жінку.

Усі подробиці – в коронавірусному огляді.

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