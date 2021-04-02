До кордону України наблизилися російські вертольоти

Вікторія Довгань Відео 12:29, 2.04.2021 Оновлено: 12:30, 2.04.2021

У четвер, 1 квітня, російські вертольоти знову помітили в небі біля кордону з Україною. Вони летіли в бік Донбасу.

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