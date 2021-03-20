У Києві дівчина на BMW влаштувала ДТП: троє постраждали

Карина Бондаренко Відео 00:05, 21.03.2021 Оновлено: 00:06, 21.03.2021

У Києві 20 березня дівчина за кермом BMW на швидкості влетіла в автомобіль аварійної служби на проспекті Перемоги. Водійка перебуває в критичному стані, її двоє пасажирів отримали травми середньої тяжкості.

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