Чоловіка не пустили в трамвай через карантинних обмежень. 18+

Олег Тимченко Відео 11:49, 24.03.2021 Оновлено: 12:05, 24.03.2021

У Києві співробітники правоохоронних органів зробили ряд заходів, щодо боротьби з порушеннями карантинних обмежень в маршрутних автобусах.

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