Біля Офісу президента у Києві прихильники Стерненка влаштували протест і погроми

Юрій Сергієнко Відео 22:18, 20.03.2021

Прихильники Сергія Стерненка, засудженого в Одесі за викрадення депутата, влаштували акцію протесту біля будівлі Офісу президента на Банковій у Києві.

Спочатку вона проходила спокійно, але потім почалися погроми. Детальніше – читайте тут.

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