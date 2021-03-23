Більше 200 тис. кримських татар можуть втратити землі в окупованому Криму, - Чийгоз

Obozrevatel Відео 16:10, 23.03.2021 Оновлено: 23:25, 24.03.2021

Росія продовжує захоплювати власність українців в Криму. Про це розповів народний депутат від "ЄС" Ахтем Чийгоз. За його словами, на території окупованого півострова є 300 поселень кримських татар, які страждають від злочинних дій.

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