Ані Лорак засвітилася в компанії ексчоловіка Мурата на вечірці Кіркорова

Obozrevatel Відео 12:39, 11.04.2021 Оновлено: 12:42, 11.04.2021

Ані Лорак з'явилася в компанії свого колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу – вони побували на іменинах дітей російського артиста Філіпа Кіркорова. Співачка сиділа разом за великим столом зі своїм колишнім чоловіком Муратом, мило позувала з ним і навіть зворушливо танцювала медляк.

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