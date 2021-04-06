Ведучий "Орла і решки" потрапив в епіцентр революції на зйомках в Африці

Знімальній групі "Орла і Решки" разом з ведучим Антоном Зайцевим довелося пробиратися через барикади в Уганді.

Поки вони працювали над випуском про озеро Вікторія, в країні почалася революція. Про це OBOZREVATEL повідомили в прес-службі Нового каналу.

"Ми з командою поверталися в готель в столицю Уганди – Кампалу, як раптом потрапили в жорстку халепу, – згадує Зайцев. – Раптово на вулицях з'явилися натовпу агресивних місцевих, а з ними – і військові зі зброєю. Дороги виявилися перекриті барикадами з палаючих покришок – щоб їх проїхати, нам довелося пересісти на більш верткі мотоцикли бодо-бодо".

За його словами, ситуація виявилася вкрай небезпечною, їм довелося буквально перестрибувати через палаючі барикади.

Протести в Уганді. Прес-служба Нового каналу

Революція в Кампалу. Прес-служба Нового каналу

"Днями заарештували місцевого опозиціонера і кандидата в президенти Бобі Вайна, натовпи вийшли на вулиці, вимагаючи його звільнити. На наступний день ми дізналися з новин, що ситуація була навіть страшніше, ніж здавалося – тоді на вулицях Кампали під час протестів загинули десятки людей. завдяки мототаксистам нам дивом вдалося вибратися з цього кошмару", – додав ведучий.

Після приїзду в безпечний аеропорт знімальній групі не відразу вдалося покинути країну, в якій розбушувалися протести.

"В Уганді групу не саджали на рейс, тому що вимагали квитки додому з тієї країни, куди вони летіли. Африка і пандемія коронавірусу – гримуча суміш, – зазначила генеральний продюсер "Орла і решки" Олена Синельникова. – Через революцію, яка розгорілася в країні, хлопцям довелося їхати крізь сльозогінний газ, постріли, по дорозі у них вимагали вдарити портрет нинішнього президента кулаком, вимагали грошей. У якийсь момент Антон навіть кинув у когось свої тапки, щоб захиститися".

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