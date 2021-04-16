Жителя Британії "переправили" літаком через океан у ящику: як йому це вдалося

У 1965 році валлієць Браян Робсон зміг "переправити" себе літаком через океан у дерев’яному поштовому ящику. 19-річний парубок дуже хотів повернутися додому у Кардіфф (місто на півдні Уельсу), але не міг дозволити собі авіапереліт із австралійського Мельбурна в Лондон.

Така подорож виявилася небезпечнішою, ніж він собі уявляв, і майже коштувала йому життя, але він вижив і зміг розповісти свою неймовірну історію у книзі, повідомляє ВВС. Крім того, чоловік досі шукає ірландців Пола і Джона, чиїх прізвищ не пам'ятає, які допомогли йому тоді вибратися (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що ще підлітком Браян влаштувався на роботу в Вікторіанські залізниці за програмою сприяння імміграції в Австралії, але там йому дуже не подобалося. Правда, просто купити квиток додому хлопець не міг – він зобов'язався провести в країні два роки. Його транспортні витрати оплатив уряд Австралії, тож йому довелося б віддати приблизно 800 фунтів стерлінгів (нині це $1100), щоб відшкодувати їх і ще профінансувати дорогу додому.

У Браяна не було грошей на квиток, тож він "переправив" себе через океан у ящику

Тоді він придумав відправити себе додому як "вантаж" і звернувся за допомогою до ірландців Пола та Джона. Вони працювали разом із ним, також перший мав доступ до друкарської машинки для оформлення відповідних документів. Спершу хлопці подумали, що Робсон з'їхав з глузду, але йому вдалося переконати їх долучитися до авантюри.

Браян провів п’ять днів у ящику такого розміру

Хлопці допомогли знайомому залізти у дерев'яний ящик, розміром із невеликий холодильник. Браян помістив туди подушки, взяв ліхтарик, свою валізу та дві пляшки (для води й сечі), сам же всередині міг простягнути ноги і повернутися.

Після небезпечної подорожі в ящику Браян деякий час не міг ходити

Попри азарт і велике бажання повернутися додому, подорож Робсона виявилася важчою та небезпечнішою, ніж він міг собі уявити. Хлопець мав летіти прямим рейсом до Лондона, але вантаж переправлявся набагато повільнішим маршрутом через Лос-Анджелес (США). Коли літак приземлився спочатку в Сіднеї, попри напис "цим боком догори" на ящику, його на 22 години залишили стояти фактично на голові – Браян страждав від нестерпного болю та втрачав свідомість.

Браян Робсон після прибуття у Лондон був під увагою ЗМІ

"Я пробув у ящику п'ять днів і опинився у вантажному ангарі. Думав, що вже в Лондоні. Міг поворушити рукою, щоб дістатися до ліхтарика, але пальці заклякли, тому я його впустив. Аж ось почув голоси, які казали: "Що там відбувається?"… "Там тіло", – пригадав Робсон і додав, що тоді "почалося пекло".

Представник авіакомпанії Pan American World Airways Гері Гетч дивиться на ящик, із якого він звільнив безквиткового пасажира Браяна Робсона

Адже до літака, який приземлився у Лос-Анджелесі, збіглися охорона аеропорту, представники ФБР, ЦРУ, приїхала і швидка допомога. Браяна доставили до лікарні, де він поступово знову зміг рухати кінцівками. На щастя для валлійця, американці не висунули йому звинувачень, натомість відправили до Лондона в літаку – цього разу в салоні.

Тепер, у віці 76 років, Браян Робсон написав книгу про свою велику пригоду – "Втеча у ящику", яка має вийти наприкінці квітня 2021-го. Озираючись назад, він зізнався: не може повірити, що йому спала на думку така ідея.

Браян Робсон написав книгу про свою велику пригоду "Втеча у ящику"

"Це була дурість. Якби мої діти спробували таке зробити, я б їх убив. Але це були інші часи", – сказав він і додав про друзів-ірландців, з якими втратив зв’язок: – Якщо б ми знову зустрілися, я просто хотів би сказати, що мені шкода, що втягнув їх у це, і що я дуже сумував за ними, коли повернувся. Хотів би пригостити їх випивкою".

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