Кабмін змінив правила в'їзду в Україну

В Україні, як і анонсували, змінили правила перетину кордону для іноземців і своїх громадян. Тепер у них вимагатимуть довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, незалежно від того, із країни з яким рівнем поширення коронавірусу вони прибуватимуть.

Відповідні зміни були внесені до постанови Кабміну й набули чинності 22 березня. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Краща у їхній країні епідситуація чи гірша, але всі вони повинні будуть надати довідку щодо проведеного тестування методом ПЛР не пізніше ніж за 48 годин. І зрозуміло – з негативним результатом", – наголосив він.

Українці, які повертаються на батьківщину, теж повинні будуть пред'явити довідку про ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 48 годин до перетину кордону. Або ж пройти 14-денну самоізоляцію.

За словами очільника МОЗ, такі карантинні обмеження діють у всіх державах Європи, й Україна не є винятком.

"Нині на жорсткі карантини переходять Німеччина, Франція і Польща. Адже тільки розрив ланцюжка передачі цієї хвороби може нас вберегти від COVID-19", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо топ-5 "незаїжджених" країн для відпочинку під час пандемії, серед яких, зрозуміло, немає Єгипту і Туреччини.