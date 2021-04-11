Відпочинок у Туреччині на травневі свята: відповіді на популярні запитання про подорож

Попри те, що в деяких містах України ввели жорсткий карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу, це ніяк не заважає туристам планувати й бронювати відпочинок за кордоном у ті країни, які зараз доступні для подорожей.

Оскільки наближаються травневі свята, що супроводжуються додатковими вихідними, багато українців воліють проводити їх не тільки за містом, але і в іншій країні.

Так, одним із найпопулярніших напрямків у травні стане Туреччина, яка на той час уже відкриє пляжний сезон і буде готова приймати туристів.

Про те, як вибрати тур до Туреччини, забронювати готель і які зараз ціни на відпочинок, розповіли ексклюзивно для OBOZREVATEL засновниця турагентства Юлія Велесь, директорка туристичного агентства Наталія Селезньова і власниця компанії з туризму Юлія Сидоренко. Також експертки детально розповіли про те, як здавати ПЛР-тест, хто оплачує аналіз і які умови будуть у готелях під час пандемії коронавірусу.

Як вибрати курорт для відпочинку в Туреччині?

Так, Наталія Селезньова розповіла, що зараз надійніше планувати пляжний відпочинок у Туреччині не самостійно, а через турагентство. Перельоти на такі масові туристичні напрямки здійснюються чартерними рейсами, українські туристичні оператори укладають контракти з готелями, тому вигідніше придбати подорож у повному пакетному турі.

Основні напрямки "пляжної Туреччини" – це Анталійське (Анталія, Кемер, Белек, Сіде, Аланія) і Егейське узбережжя (Мармаріс, Фетхіє, Бодрум). Кожне місто відрізняється своїми краєвидам і входом у море: піщаний, гальково-піщаний, галька. У деяких готелях є вхід тільки з понтона. Цей момент, як правило, враховують сім'ї з дітьми.

"Передусім треба визначити для себе, що хочете отримати від відпочинку. Якщо вам важливий готель, у якому проведете відпустку, тоді дивіться на Середземному морі (Анталійське узбережжя). Якщо ж хочете побачити, як її називають, іншу Туреччину – сміливо вибирайте Мармаріс, Фетхіє або Бодрум з їхніми неймовірними бухтами", – розповіла експертка.

Зараз надійніше планувати пляжний відпочинок у Туреччині не самостійно, а через турагентство Shutterstock

Яка вартість відпочинку в Туреччині на травневі свята?

Як стверджує Юлія Велесь, вартість відпочинку в Туреччині залежить від готелю, регіону, кількості ночей, сезону, категорії номера, віддаленості від моря, якості готелю й сервісу. Наприклад, якщо вирушати до Туреччини в травні і червні, ціна стартуватме від 15 тисяч грн на двох на 7 ночей (готелі 3-4*) і від 25 тисяч грн – готелі 5*.

"Чи варто економити? Це вирішувати кожному, дивлячись у кого які можливості і хто до якого відпочинку звик. Але якщо у вас є, наприклад, 40 тисяч грн на двох на відпочинок, ви хочете найновіший номер, морепродукти та імпортний алкоголь, то навіщо дивитися в сторону слабких 3* за ціною вдвічі нижчою?" – повідала туроператорка.

Крім того, за словами турагентки, стандартна страховка завжди входить до туру, а ось страховка від невиїзду, яка допомагає повернути гроші в разі виявлення COVID-19 до поїздки, часто пропонується за окрему плату (від 250 до 700 грн. залежно від туроператора та страхової).

У травні ціна буде стартувати від 15 тисяч грн на двох на 7 ночей Shutterstock

Чим відрізняються готелі 3*, 4*, 5*?

3* в Туреччині – це майже завжди буде дуже бюджетний готель, із маленькою територією (або її відсутністю), на другій, третій лінії, без свого пляжу. Харчування буде дуже скромне, з маленьким вибором.

4-5* – залежить конкретно від готелю і його вартості. Це можуть бути як і на першій лінії (зі своїм пляжем), так і на другій – через дорогу від власного пляжу. Харчування також залежить конкретно від готелю.

"Рівень готелю – це не просто наявність і кількість зірок, це і його харчування, і анімація, і номерний фонд, і сервіс, і наявність розважальних програм для дітей та багато іншого", – заявила Наталія.

Звертайте увагу не тільки на кількість зірок у готелю, а й на харчування, анімацію, сервіс і наявність розважальних програм Shutterstock

Чи безпечно зараз літати до Туреччини попри карантин?

За словами Юлії Сидоренко, літати до Туреччини безпечно. Це одна з небагатьох країн для туристів, яка максимально швидко відкрилася після карантину. Туреччина вважається наймасовішим напрямком, куди громадяни України можуть безперешкодно здійснювати свої подорожі.

"Попри те, що Київ зараз перебуває в червоній зоні, це ніяк не стосується наших аеропортів, усі працюють у штатному режимі на вильоти та прильоти. Також зараз в аеропортах існують екстрені ПЛР-тести, для тих, хто не встигає здати аналіз", – розповіла турагентка.

Туреччина вважається наймасовішим напрямком, куди громадяни України можуть безперешкодно здійснювати свої подорожі Shutterstock

Чи потрібно робити ПЛР-тести для польоту до Туреччини?

Нещодавно з'явилася інформація, що тести в Туреччині скасують після 15.04, тому на травневі свята туристи можуть спокійно літати до цієї країни не здаючи аналіз на коронавірус. Проте з 24.03.2021 всім громадянам України, які прибули в країну незалежно з якої держави, необхідно встановити додаток "Дій Вдома" і бути на самоізоляції 14 днів або достроково завершити її, здавши ПЛР-тест в Україні. Не встановлювати додаток можна, якщо здати аналіз за 48 годин до прильоту в Україну в країні, звідки вилітає.

"Результат аналізу повинен бути перекладений на англійську мову, а також вказано QR код. Крім того, має бути мокра печатка і підпис лабораторії", – заявив турагент.

Також туристи повинні заповнити анкету на сайті до прильоту до Туреччини. Заповнювати потрібно не раніше ніж за 72 години до перетину кордону. Після її заповнення турист отримує так званий HES код, який потрібно зберегти на телефон і пред'явити при посадці на рейс і в Туреччині.

Після 15 квітня 2021 року українці не здаватимуть ПЛР-тести для перельоту до Туреччини Shutterstock

Тести оплачують туристи чи туроператори?

ПЛР-тести – це платна послуга для туристів, які хочуть відвідати інші країни. У рідкісних випадках, для деяких готелів, туроператори пропонують безкоштовні тести.

Чи будуть обмеження у зв'язку з карантином під час відпочинку в Туреччині?

Як стверджує турагент Сидоренко, Туреччина не ставить низки обмежень на сезон, оскільки зараз поки немає можливості оцінити роботу готелів.

"Судячи з минулого року, обмежень практично не було – єдино лише те, що зберігався масковий режим за територією готелю – для відвідування торгових центрів, кафе, ресторанів. На території готелю маски не потрібні. У готелях дотримувалися всіх норм і правил згідно з карантинними обмеженнями, тому туристам не варто турбуватися", – заявила експертка Юлія.

Обмежень у зв'язку з карантином під час відпочинку в Туреччині не передбачається Shutterstock

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