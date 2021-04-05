Єгипетські "снігові" гори стали новою забавкою для туристів. Фото

У місті Порт-Фуад, яке розташоване біля північного закінчення Суецького каналу, знайшли нову туристичну визначну пам'ятку – неймовірні "снігові" гори. Але, як виявилося, це не сніг, а запаси солі.

Фотограф Мохамед Вардані зробив кілька унікальних кадрів, на яких щасливі мандрівники спускаються по "засніженій" гірці, незважаючи на те, що вони перебувають у жаркому Єгипті. Про це пише CNN (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вардані розповів, що робить такі знімки, щоб показати туристам Єгипет із нового, незвичайного боку. За його словами, це сприятиме тому, що люди почнуть цікавитися не тільки звичними пірамідами, а й іншими об'єктами.

"Гори білого кольору нагадують снігові вершини на Північному полюсі", – зауважив фотограф.

Також чоловік заявив, що сіль має цілющі властивості й може виводити з організму негативну енергію. А якщо ж відвідати унікальне місце в зимовий час, то можна зануритися в справжню морозну атмосферу.

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