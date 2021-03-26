Єгипетські Мальдіви: 6 причин, чому Rixos Premium Magawish Suites & Villas – ідеальне місце для відпочинку

Поки Україну засипає весняним снігом, у Єгипті почався курортний сезон! Тепле море, сонце, чистий пісок і можливість вирватися з коронавірусних реалій – це те, що потрібно сьогодні кожному, а значить, час пакувати валізи. Прекрасною новиною стало відкриття в березні п'ятизіркового готелю преміум-класу Rixos Premium Magawish Suites & Villas в Хургаді, який неодмінно здивує навіть найвибагливішого гостя.

Завдяки одному з найбільш надійних туроператорів України Tez Tour Обозреватель одним із перших побував у цьому люксовому місці й готовий назвати 6 вагомих причин, чому для відпочинку в Хургаді потрібно вибрати саме Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

Причина 1. Пляж і море

Кілометровий пляж готелю Rixos Premium Magawish Suites & Villas по праву вважається найкращим у Хургаді. Чистий, м'який пісок, неймовірного бірюзового кольору вода, пологий зручний захід у море – це місце недарма називають єгипетськими Мальдівами. Пляж Rixos Premium Magawish Suites & Villas чудово підійде як для повного релаксу, так і для активного проведення часу. Гості готелю можуть розміститися в комфортабельних альтанках або ж на шезлонгах. Уважний персонал зробить усе, щоб вам не довелося ні про що турбуватися.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Причина 2. Їжа та напої

Усе сімейство готелів Rixos славиться чудовим харчуванням, але Rixos Premium Magawish Suites & Villas – особливо. Широкий асортимент страв стане сюрпризом для гурманів. У головному ресторані готелю протягом усього дня в форматі шведського столу подають страви інтернаціональної кухні. Вишукані частування гостям запропонують скуштувати також у 5 ресторанах A La Carte: бразильському La Churrascaria, турецьких Lalezar, Salt, Asian і People's.

Готують для дорогих гостей Rixos Premium Magawish Suites & Villas найкращі шефи за спеціально розробленим меню авторської кухні. А головним шеф-кухарем Rixos Premium Magawish Suites & Villas став іменитий кулінар Сержан.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

"Я з Болу, місто між Стамбулом і Анкарою, що славиться своїми шеф-кухарями. Уся моя сім'я – шеф-кухарі, можна сказати, кулінарія у мене в крові. Я люблю готувати. Кар'єру почав у Стамбулі, в декількох ресторанах. Потім брав участь у багатьох кулінарних змаганнях. У мене чимало нагород, і ось уже 6 років я є суддею на кулінарних змаганнях. А почав працювати в Rixos Hotels з 2002 в Rixos Premium Tekirova як шеф-кухар", – розповів OBOZREVATEL іменитий шеф.

Бармени готелю приготують будь-який коктейль і потішать вас смачними імпортними напоями найвищої якості. Насолоджуватися розкішними стравами гості будуть у супроводі живої музики: саксофона, скрипки, віолончелі, фортепіано.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Причина 3. Унікальна Royal Villa

Rixos Premium Magawish Suites & Villas пропонує гостям розміщення в величезній королівській віллі з розкішним виглядом на море площею 944 квадратних метри. Тут є 4 роздільні кімнати, кожна зі своїм душем, простора і зручна вітальня й кухня. Гостям Royal Villa надається особистий кухар і батлер, окрема кабана на пляжі, можливість припаркувати свій автомобіль у дворі вілли, гольф-кар. Приємним подарунком стане прогулянка на конях.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Причина 4. Конюшні

Ексклюзивною особливістю Rixos Premium Magawish Suites & Villas є наявність власної стайні з арабськими скакунами. Гості готелю зможуть насолодитися кінної прогулянкою уздовж моря або в пустелі. Це розкішна можливість влаштувати незабутню фотосесію, відточити жокейську майстерність або просто провести час із красивими тваринами.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Причина 5. Релакс і оздоровлення

Розслабитися і отримати справжню насолоду можна в Anjana Spa, де запропонують різні процедури, що сприяють омолодженню тіла і отриманню внутрішньої гармонії. Турецький хамам, джакузі, сауни й парні кімнати – ви неодмінно знайдете що-небудь для себе. Важливо, що масажні процедури виконуються кваліфікованими професійними терапевтами. Ви будете в надійних руках.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Любителям активного відпочинку Rixos Premium Magawish Suites & Villas пропонує відвідати фітнес-центр Exclusive Sports Club і провести заняття з професійними тренерами. Гості можуть освіжитися в салоні краси й розслабитися в Vitamin bar із фрешами і детокс-коктейлями.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Причина 6. Розваги і анімація

Rixos Premium Magawish Suites & Villas – шикарний варіант для відпочинку всією сім'єю. Діти зможуть весело провести час у Rixy Club. Найкращі аніматори подбають про кожного маленького гостя, оточать турботою і увагою. Професійна команда покаже костюмовані вистави, проведе уроки ремесел, влаштує цікаві ігри.

Щовечора для гостей готелю грають найкращі діджеї, і щовечора на вас чекає нове уявлення, але і це ще не все. Rixos Premium Magawish Suites & Villas уже полюбився українським зіркам! Тут відпочивають легендарна співачка Ірина Білик, ведуча Леся Нікітюк, суддя популярного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. Для гостей готелю відіграли концерти Monatik і MARUV. Rixos Premium Magawish Suites & Villas запрошує найпопулярніших артистів для живих жарких виступів перед гостями.

Ірина Білик

Rixos Premium Magawish Suites & Villas

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas Юрій Бондарєв

Rixos Premium Magawish Suites & Villas

Підібрати найкращий тур у Rixos Premium Magawish Suites & Villas допоможе оператор Tez Tour, якому спокійно можна довірити організацію ідеального відпочинку.