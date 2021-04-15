У Москві зібралися величезні черги з охочих отримати гроші за закриту Туреччину

У Москві біля офісу Turkish Airlines десятки людей вишикувалися у величезну чергу, щоб здати або обміняти свої квитки після новини про тимчасове припинення авіасполучення з Туреччиною.

Судячи з відео, опублікованих Telegram-каналами Mash і RT, туристів поки не запускають у будівлю, хоча вони "чатують біля офісу" з самого ранку (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Люди хочуть повернути або обміняти згорілі квитки. І в авіакомпанії таке обіцяли, але поки тільки обіцяли – двері зачинені, на дзвінки не відповідають", – пише Mash.

Нагадаємо, що Росія призупинила авіасполучення з Туреччиною через складну епідеміологічну ситуацію в цій країні. Обмеження будуть діяти з 15 квітня по 1 червня. Вони стосуються і регулярних, і чартерних рейсів. Винятком стане сполучення Москва-Стамбул, і то, не більше від двох рейсів на тиждень в обидві сторони.

За даними Асоціації туроператорів, росіяни встигли забронювати на вказаний період більш як 530 тисяч путівок до Туреччини на суму в 32 млрд рублів. Там пояснили, що в разі анулювання туру його вартість не буде повернуто. Як альтернативні варіанти пропонується перенесення дати або вибір іншого напряму.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Туреччина посилить карантинні обмеження з 14 квітня через значне зростання кількості хворих на коронавірус. Згідно з новими правилами: вводиться комендантська година з 19:00 до 05:00 (раніше вона діяла з 21:00), ресторани і кафе працюватимуть тільки на винос.