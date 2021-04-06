У мережі показали фото дитсадкових дач, де відпочивали радянські діти влітку

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Журнал
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У мережі показали фото дитсадкових дач, де відпочивали радянські діти влітку

У СРСР не завжди була можливість взяти тривалу відпустку, щоб посидіти з дітьми влітку, але ж хотілося, щоб дитина відпочила, засмагла і стала більш здоровою і життєрадісною. Тому на допомогу приходила унікальна система дитсадкових дач.

У ці місця відправляли дітей молодшого віку, а старші проводили час у таборах. Видання TravelAsk опублікувало декілька фото того, як відпочивали радянські діти влітку на дитсадкових дачах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

  • Здоров'ю на користь

На сьогодні не кожні батьки погодяться на те, щоб відправити на відпочинок свою дитину з однолітками на кілька тижнів, але за радянських часів до цього ставилися набагато простіше і щиро раділи, що у дітей буде можливість не сидіти в задушливій квартирі, а активно гуляти на свіжому повітрі.

Здоров'ю на користь
  • Краще ніж дача нічого не придумаєш

Здоров'я дітей дійсно після відвідування подібних дитсадкових дач значно поліпшувалося. Позначалося і відмінне харчування, і тривалий обідній сон, і загальна підвищена увага вихователів, які придумували цікаве дозвілля для своїх маленьких підопічних.

Краще ніж дача нічого не придумаєш
  • Гуляти під наглядом

Нагляд за дітьми був надійним. Розуміючи, що діти, особливо на початку, нудьгують за батьками і будинком, вихователі намагалися відволікти їх, виявляючи чудеса організаторських особливостей.

Гуляти під наглядом
  • Два місяці – це маленьке життя

Заїзд на дитсадкові дачі здійснювався на два місяці. Нарівні з більш вільною, ніж у місті, обстановкою, тут теж панували колективний дух і дисципліна. Траплялися й НП, але рідко, вихователі були напоготові й уважно підходили до безпеки дітей.

Два місяці – це маленьке життя
  • За ягодами всім дитячим садом

Нерідко весь дитячий сад вирушав у ліс "на промисел". Але збір ягід іноді був не дуже ефективний: зголоднілі на свіжому повітрі діти відразу з'їдали всю свою "здобич". Але радості від таких походів було не менше.

За ягодами всім дитячим садком
  • Дітей не впізнати

Наприкінці заїзду багато батьків просто не впізнавали свою дитину, оскільки перед собою вони бачили рум'яного засмаглого карапуза з новими враженнями, силами, а головне – здоров'ям.

Дітей не впізнати

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у мережі з'явилася добірка документальних знімків звичайного радянського життя, які в самому СРСР були заборонені до оприлюднення для громадськості. Цікаві кадри, які раніше ніде широко не публікувались, зроблено фотографами Володимиром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим.

СРСР