У мережі показали фото дитсадкових дач, де відпочивали радянські діти влітку
У СРСР не завжди була можливість взяти тривалу відпустку, щоб посидіти з дітьми влітку, але ж хотілося, щоб дитина відпочила, засмагла і стала більш здоровою і життєрадісною. Тому на допомогу приходила унікальна система дитсадкових дач.
У ці місця відправляли дітей молодшого віку, а старші проводили час у таборах. Видання TravelAsk опублікувало декілька фото того, як відпочивали радянські діти влітку на дитсадкових дачах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
- Здоров'ю на користь
На сьогодні не кожні батьки погодяться на те, щоб відправити на відпочинок свою дитину з однолітками на кілька тижнів, але за радянських часів до цього ставилися набагато простіше і щиро раділи, що у дітей буде можливість не сидіти в задушливій квартирі, а активно гуляти на свіжому повітрі.
- Краще ніж дача нічого не придумаєш
Здоров'я дітей дійсно після відвідування подібних дитсадкових дач значно поліпшувалося. Позначалося і відмінне харчування, і тривалий обідній сон, і загальна підвищена увага вихователів, які придумували цікаве дозвілля для своїх маленьких підопічних.
- Гуляти під наглядом
Нагляд за дітьми був надійним. Розуміючи, що діти, особливо на початку, нудьгують за батьками і будинком, вихователі намагалися відволікти їх, виявляючи чудеса організаторських особливостей.
- Два місяці – це маленьке життя
Заїзд на дитсадкові дачі здійснювався на два місяці. Нарівні з більш вільною, ніж у місті, обстановкою, тут теж панували колективний дух і дисципліна. Траплялися й НП, але рідко, вихователі були напоготові й уважно підходили до безпеки дітей.
- За ягодами всім дитячим садом
Нерідко весь дитячий сад вирушав у ліс "на промисел". Але збір ягід іноді був не дуже ефективний: зголоднілі на свіжому повітрі діти відразу з'їдали всю свою "здобич". Але радості від таких походів було не менше.
- Дітей не впізнати
Наприкінці заїзду багато батьків просто не впізнавали свою дитину, оскільки перед собою вони бачили рум'яного засмаглого карапуза з новими враженнями, силами, а головне – здоров'ям.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у мережі з'явилася добірка документальних знімків звичайного радянського життя, які в самому СРСР були заборонені до оприлюднення для громадськості. Цікаві кадри, які раніше ніде широко не публікувались, зроблено фотографами Володимиром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим.