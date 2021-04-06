У мережі показали фото дитсадкових дач, де відпочивали радянські діти влітку

У СРСР не завжди була можливість взяти тривалу відпустку, щоб посидіти з дітьми влітку, але ж хотілося, щоб дитина відпочила, засмагла і стала більш здоровою і життєрадісною. Тому на допомогу приходила унікальна система дитсадкових дач.

У ці місця відправляли дітей молодшого віку, а старші проводили час у таборах. Видання TravelAsk опублікувало декілька фото того, як відпочивали радянські діти влітку на дитсадкових дачах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Здоров'ю на користь

На сьогодні не кожні батьки погодяться на те, щоб відправити на відпочинок свою дитину з однолітками на кілька тижнів, але за радянських часів до цього ставилися набагато простіше і щиро раділи, що у дітей буде можливість не сидіти в задушливій квартирі, а активно гуляти на свіжому повітрі.

Краще ніж дача нічого не придумаєш

Здоров'я дітей дійсно після відвідування подібних дитсадкових дач значно поліпшувалося. Позначалося і відмінне харчування, і тривалий обідній сон, і загальна підвищена увага вихователів, які придумували цікаве дозвілля для своїх маленьких підопічних.

Гуляти під наглядом

Нагляд за дітьми був надійним. Розуміючи, що діти, особливо на початку, нудьгують за батьками і будинком, вихователі намагалися відволікти їх, виявляючи чудеса організаторських особливостей.

Два місяці – це маленьке життя

Заїзд на дитсадкові дачі здійснювався на два місяці. Нарівні з більш вільною, ніж у місті, обстановкою, тут теж панували колективний дух і дисципліна. Траплялися й НП, але рідко, вихователі були напоготові й уважно підходили до безпеки дітей.

За ягодами всім дитячим садом

Нерідко весь дитячий сад вирушав у ліс "на промисел". Але збір ягід іноді був не дуже ефективний: зголоднілі на свіжому повітрі діти відразу з'їдали всю свою "здобич". Але радості від таких походів було не менше.

Дітей не впізнати

Наприкінці заїзду багато батьків просто не впізнавали свою дитину, оскільки перед собою вони бачили рум'яного засмаглого карапуза з новими враженнями, силами, а головне – здоров'ям.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у мережі з'явилася добірка документальних знімків звичайного радянського життя, які в самому СРСР були заборонені до оприлюднення для громадськості. Цікаві кадри, які раніше ніде широко не публікувались, зроблено фотографами Володимиром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим.