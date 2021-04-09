Колорити Стамбула: корисна інформація про поїздку й пізнавальний тест

Навіть під час суворого локдауну українці мають можливість подорожувати. На щастя, для нас все ще відкриті кордони такої яскравої і багатогранної країни, як Туреччина. Раніше ми розповідали, чому варто відвідати Каппадокію і чим там можна зайнятися, сьогодні ж мова піде про Стамбул, справжній клондайк для поціновувачів історії, архітектури, екскурсій, прогулянок, шопінгу, автентичної їжі, фотографії та красивих краєвидів.

Це величне місто з 15-мільйонним населенням, засноване у 667 році до н.е., встигло побувати столицею чотирьох імперій: Римської, Візантійської, або Східної Римської, Латинської і Османської, увібрати в себе традиції десятків різних культур. Саме ця багатокультурність сформувала сучасне обличчя і атмосферу Стамбула.

Якщо ви їдете до Стамбула вперше й на короткий час, не намагайтеся охопити одразу все, що рекомендують туристичні буклети і блогери, −це вас виснажить. Стамбул більший за Київ ушестеро. Місць, гідних відвідування, тут вистачить на багато років, тож краще розслабитися й насолоджуватися головним: красою та атмосферою. Оберіть готель з видом на Босфор. Гуляйте вуличками, смакуйте вуличну їжу, милуйтеся візерунками палаців і мечетей, проводжайте очима кораблі, зустрічайте світанки.

У період пандемії безпечний туризм став одним із пріоритетів для місцевої влади: всі носять маски навіть на вулицях, діє комендантська година і карантин вихідного дня, проте на туристів заборони практично не поширюються. Головне − дотримуватися заходів безпеки: носити маску, мити руки з милом, використовувати санітайзери, дотримуватися соціальної дистанції.

На початку квітня OBOZREVATEL вирушив до Стамбула, щоб на власному досвіді протестувати нові правила в'їзду й виїзду з країни (про них читайте нижче), розвідати ситуацію й набратися незабутніх вражень.

Як поїхати до Туреччини

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Щоб потрапити до Туреччини, окрім авіаквитків, закордонного паспорта і броні в готелі, вам знадобиться:

Максимум за 72 години до в'їзду здати ПЛР-тест на COVID-19 і забрати в лабораторії довідку з мокрою печаткою англійською мовою − її ви покажете співробітникам авіакомпанії і прикордонникам на в'їзді.

Максимум за 72 години заповнити форму на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини і отримати HES-код (ідентифікаційний код туриста). Цей документ вам стане у пригоді не лише на паспортному контролі, але й під час відвідування музеїв, торгових центрів тощо − можна показувати його з екрана телефону.

Туристична страховка, що покриває COVID.

Зверніть увагу на нову важливу вимогу: тест на COVID-19 під час в'їзду назад в Україну, зроблений максимум за 48 годин до перетину кордону. Його нескладно зробити в Туреччині, спростивши собі процедуру паспортного контролю, але можна і в Україні після прильоту встановити додаток "Дій вдома", здати тест в акредитованій лабораторії й дочекатися результатів на самоізоляції.