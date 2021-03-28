Плюси і переваги:

1. До 19:00 працює майже все, включаючи кафе і ресторани. З 21:00 до 5:00 діє комендантська година.

2. Ціни в кафе і ресторанах можна порівняти з Києвом. Акцент роблять на сніданки, всілякі варіанти Донер і кебабів. Є висока кухня (Neolokal), кав'ярні третьої хвилі, фастфуд, чайні. Морепродукти не фонтан.

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3. Karaköy Güllüoğlu — чудесная пахлава. Один раз попробовал — стал преданным поклонником.

4. Город контрастов. Из мечети поет мулла, а под мечетью тусят модно одетые хипстеры. Возле обшарпанного дома припаркован Кайен. Кажется, что Неаполь увеличился в размерах, стал чуть чище и обрел деловую жизнь.

5. Коты и собаки. Особенно коты в Стамбуле везде. Им насыпают корм, наливают воду, строят коттеджи, ставят коробки. Коты сидят на стульях в кафе, ходят по магазинам. Собаки крупные и меланхоличные.

6. Город интерес для изучения. Идешь по улице, где деды играют в нарды и пьют чай, переходишь на переулок с антикварными магазинами, чуть дальше не блестит вывесками скромное кафе с дешевыми отменными завтраками. За ним торговые точки для хипстеров, в том числе, от местных молодых дизайнеров.

7. Сервис. Конечно, мы исключаем туристические забегаловки с зазывалами "привет кушать ням ням кебаб шиша кальян заходите". Стамбул очевидно город мелкого и среднего бизнеса, торговли. Потому обслуживание в кафе и магазинах на высочайшем уровне.

8. Город живой. Все куда-то идут, едут, чем-то торгуют, разговаривают, строят, покупают.

9. Безопасность. Вообще ничего странного не происходит.

10. По культуре сложно понять. Ряд музеев закрыты. Сарай возле Бешикташа тоже закрыт. Обязательно нужно в парк, где фарфоровый завод. Парк большой, красивый, с водоемом, историческими постройками.

11. Чай толковый. С пахлавой в самый раз. Турецкое вино совершило открытие.

Даже не минусы, а раздражения.

1. Все тебе едут в спину, едут и сигналят, едут буквально по пальцам. Мопеды буквально едут тебе в спину, в лицо, в бока (хорошо, что есть спасательный круг в этой части тела). Могли бы летать — летели бы в лоб. Поворотники в Стамбуле презирают.

2. Убера как такового нет. Из приложения заказываются обычные местные такси. Он может приехать на место вызова и сразу уехать без вас. Или может не включить счетчик, а потом взять стоимость поездки "с потолка" (потому проявляйте бдительность).

3. Турецкая музыка. Включена в такси, на улице, в магазинах. Не везде, но слышишь ее регулярно. Валентина Толкунова, поющая в киргизской грайндкор-группе звучит приятнее.

4. Зазывалы в туристических местах. Не большая проблема, но ходить в их кафе и рестораны, конечно, не стоит. Мидии с рук и рыба в тесте выглядят, как острое отравление.

5. Египетский рынок. Троещина эпохи рассвета, умноженная в 20 раз, населенная исключительно турками и арабами. Хочется стать на картонку и примерить фейковые джинсы D&G. Но там есть пункт обмена биткойна, кому негде.

Данность:

1. Все время вы ходите вверх и вниз. Хейтеры прямохождения будут разочарованы.

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского

Facebook Сергея Дидковского