У Google трапився масовий збій по всьому світу

Олексій Тітофф Технології 13:37, 24.03.2021 Оновлено: 13:51, 24.03.2021

У пошуковому сервісі Google трапився масовий збій, на який скаржилися користувачі з усього світу.

Про це говорять дані порталу Down Detector, де показана ситуація з доступністю в усьому світі різних сайтів і сервісів.

Так, скарги на Google почали надходити ще 23 березня. Користувачі повідомляли, що були проблеми із завантаженням сайту (70% звернень), і майже третина (29%) не могли увійти під своїм обліковим записом.

Відзначається, що пік скарг припав на вечір 23 березня. У ніч на 24 березня кількість звернень на збій у роботі зменшилася. Однак пізніше з ранку до обіду користувачі знову писали, що сервіси Google працюють зі збоями.

Down Detector

У Google поки що не зробили офіційної заяви з приводу неполадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Android-смартфонах трапився збій компонента System WebView під час використання додатків.

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