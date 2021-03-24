У Google трапився масовий збій по всьому світу

У пошуковому сервісі Google трапився масовий збій, на який скаржилися користувачі з усього світу.

Про це говорять дані порталу Down Detector, де показана ситуація з доступністю в усьому світі різних сайтів і сервісів.

Так, скарги на Google почали надходити ще 23 березня. Користувачі повідомляли, що були проблеми із завантаженням сайту (70% звернень), і майже третина (29%) не могли увійти під своїм обліковим записом.

Відзначається, що пік скарг припав на вечір 23 березня. У ніч на 24 березня кількість звернень на збій у роботі зменшилася. Однак пізніше з ранку до обіду користувачі знову писали, що сервіси Google працюють зі збоями.

У Google поки що не зробили офіційної заяви з приводу неполадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Android-смартфонах трапився збій компонента System WebView під час використання додатків.