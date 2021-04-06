У Росії закрилася єдина компанія з космічними туристами

У Росії закрилася єдина приватна компанія, яка займалася космічним туризмом "Космокурс".

Про закриття оголосив її голова Павло Пушкін, передає ТАСС. За його словами, фірму закрили через бюрократичні складнощі та високі фінансові ризики.

"Основний проєкт не було можливо реалізувати. Він занадто ризиковий для інвестора, оскільки багато доводиться робити першими й аналогів у нас у країні немає. А на інші проєкти, наприклад, ракета-носій легкого класу, немає замовників", – розповів підприємець.

Зазначимо, що "Космокурс" було створено в 2014 році, вона повинна була зайнятися космічним туризмом. У планах компанії було будівництво багаторазового суборбітального космічного комплексу з одноступінчастої ракети і семимісного корабля. Росіяни хотіли відправляти туристів у космос на висоту 180-220 кілометрів. Ціна за одного туриста розраховувалася близько 200-250 тисяч доларів. Перший старт ракети було заплановано на 2025 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії зупинили розробку надважкої ракети-носія "Єнісей", яка повинна була долетіти до Місяця.