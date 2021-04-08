У Росії розсекретили відео вибуху найпотужнішої у світі бомби

У Росії виклали в мережу секретне раніше відео випробування ядерної бомби РДС-220, вона ж "Цар-бомба".

Запис опублікували на офіційному YouTube-каналі російської держкомпанії "Росатом". На відео показано кінохроніку, що розповідає про створення зброї та підготовку до вибуху.

Відомо, що довжина бомби становила майже 8 метрів, а діаметр – більше за 2 метри. Перевозили її на бомбардувальнику Ту-95В.

Випробування бомби пройшло на острові Північний, що в Північному Льодовитому океані. Сама ж детонація бомби сталася на висоті 4 км над рівнем моря. Вибух був настільки потужний, що в його результаті утворився вогненна куля діаметром 8 км, яку було видно на відстані до тисячі кілометрів. Грибоподібна хмара піднялася вгору на висоту 68 кілометрів, а вибухова хвиля досягла Норвегії та Фінляндії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянську термоядерну бомбу "Цар-бомба" або "Кузькіна мать", яку випробували в жовтні 1961 року, назвали даремною.