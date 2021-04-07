У Кабміні назвали терміни запуску українського супутника "Січ"

Україна в 2021 році має намір запустити власний супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1".

Про це на засіданні уряду в середу, 7 квітня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що запуск супутника – завдання яке поставив перед ними президент Володимир Зеленський.

"З його допомогою можна проводити моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснювати контроль агропромислового комплексу, дотримання правил надрокористування, екологічний моніторинг, виконання інфраструктурних проєктів, земле- та лісокористування", – пояснив Шмигаль

Кабмін також ухвалив постанову, згідно з якою гроші на супутник "Січ-2-1" будуть виділені з бюджету. У документі під назвою "Деякі питання створення космічної системи" Січ-2-1! говориться, що гроші на завершення супутника підуть з залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проєкту створення космічного ракетного комплексу" Циклон-4 ".

У постанові Кабміну зазначено остаточний термін запуску космічного апарату "Січ-2-1" – грудень 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна успішно провела переговори з компанією SpaceX зі співробітництва для запуску супутника дистанційного зондування Землі "Січ 2-30 (2-1)".