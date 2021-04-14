Telegram показав відразу два нових веб-додатки
Творці Telegram показали відразу дві версії веб-версії мобільного мессенджера: WebK і WebZ.
Як говориться в офіційному пресрелізі, обидва варіанти версії працюють в браузері як на мобільних пристроях, так і на персональних комп'ютерах.
Розробники пояснили, що дві версії зовні схожі, але є ряд відмінностей. Адже над створенням веб-версій працювали дві різні групи програмістів.
Серед основних нововведень – підтримка анімованих стікерів, темної теми і папок для чатів. На десткопах і хромбук K і Z-версії можна використовувати у вигляді веб-додатків.
Додамо, що поки обидві версії працюють в тестовому режимі, тому на WebK не працюють:
Секретні чати
Голосові чати
Редактор медіа
Підтримка декількох акаунтів
Голосові та відеодзвінки
У WebZ крім перерахованого вище не працюють ще й повідомлення в браузері.
Версія K доступна по посиланню https://webk.telegram.org, в версія Z – за адресою https://webz.telegram.org.
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