Telegram показав відразу два нових веб-додатки

Творці Telegram показали відразу дві версії веб-версії мобільного мессенджера: WebK і WebZ.

Як говориться в офіційному пресрелізі, обидва варіанти версії працюють в браузері як на мобільних пристроях, так і на персональних комп'ютерах.

Розробники пояснили, що дві версії зовні схожі, але є ряд відмінностей. Адже над створенням веб-версій працювали дві різні групи програмістів.

Серед основних нововведень – підтримка анімованих стікерів, темної теми і папок для чатів. На десткопах і хромбук K і Z-версії можна використовувати у вигляді веб-додатків.

Додамо, що поки обидві версії працюють в тестовому режимі, тому на WebK не працюють:

Секретні чати

Голосові чати

Редактор медіа

Підтримка декількох акаунтів

Голосові та відеодзвінки

У WebZ крім перерахованого вище не працюють ще й повідомлення в браузері.

Версія K доступна по посиланню https://webk.telegram.org, в версія Z – за адресою https://webz.telegram.org.

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