Скоро в Україні: смартфони POCO F3 та POCO X3 Pro

Бренд POCO презентував в Україні нові флагмани – "Реального Звіра" POCO F3 та оновлений POCO X3 Pro, смартфони, орієнтовані на технологічних ентузіастів та геймерів. Обидві моделі з’являться в українських магазинах електроніки вже у квітні.

POCO X3 Pro представлено у трьох кольорах – Phantom Black, Frost Blue та Metal Bronze. Він буде доступним у двох конфігураціях – 6 ГБ + 128 ГБ та 8 ГБ + 256 ГБ. Для версії 6 ГБ + 128 ГБ рекомендована роздрібна ціна в Україні складатиме 7999 грн, а для 8 ГБ + 256 ГБ – 9499 грн. Передзамовлення можна зробити вже зараз, смартфон з’явиться у продажу на початку квітня.

Обидві версії POCO X3 Pro також можна буде придбати за спеціальними цінами під час Flash Sale, який відбудеться 2 квітня 2021 року на сайті allo.ua. Під час акції користувачі зможуть придбати версію 6 ГБ + 128 ГБ за ціною 6499 грн, а 8 ГБ + 256 ГБ – за 7999 грн.

POCO F3 поставляється у трьох кольорах: Arctic White, Night Black та Deep Ocean Blue. Він також отримав два варіанти конфігурації – 6 ГБ + 128 ГБ і 8 ГБ + 256 ГБ. Для конфігурації 6 ГБ + 128 ГБ рекомендована роздрібна ціна в Україні становитиме 11999 грн, для версії 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн.

Смартфон з’явиться у продажу в магазинах офіційних партнерів POCO у квітні. Його обидві версії можна буде придбати за спеціальними цінами під час Flash Sale, про який буде повідомлено додатково. POCO F3 можна передзамовити на allo.ua вже зараз.

Основні характеристики POCO X3 Pro:

мобільна 4G-платформа Qualcomm® Snapdragon™ 860 з процесором Kryo™ 485 (7-нм техпроцес, частота до 2,96 ГГц);

графічний процесор Qualcomm® Adreno™ 640;

UFS 3.1;

технологія охолодження LiquidCool 1.0 Plus;

6,67-дюймовий FHD+ DotDisplay із частотою оновлення 120 Гц;

захисне скло Corning® Gorilla® Glass 6;

3D-дизайн задньої панелі

акумулятор на 5160 мА•год (тип);

швидка зарядка потужністю 33 Вт;

стереодинаміки;

квадрокамера: 48 Мп основна камера з підтримкою технології 4-в-1 Super Pixel, ультраширококутний об’єктив з кутом огляду 119°, макромодуль та датчик глибини.

Основні характеристики POCO F3: