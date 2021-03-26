Скоро в Україні: смартфони POCO F3 та POCO X3 Pro

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Технології
2 хвилини
5,2 т.
Скоро в Україні: смартфони POCO F3 та POCO X3 Pro

Бренд POCO презентував в Україні нові флагмани – "Реального Звіра" POCO F3 та оновлений POCO X3 Pro, смартфони, орієнтовані на технологічних ентузіастів та геймерів. Обидві моделі з’являться в українських магазинах електроніки вже у квітні.

POCO X3 Pro представлено у трьох кольорах – Phantom Black, Frost Blue та Metal Bronze. Він буде доступним у двох конфігураціях – 6 ГБ + 128 ГБ та 8 ГБ + 256 ГБ. Для версії 6 ГБ + 128 ГБ рекомендована роздрібна ціна в Україні складатиме 7999 грн, а для 8 ГБ + 256 ГБ – 9499 грн. Передзамовлення можна зробити вже зараз, смартфон з’явиться у продажу на початку квітня.

Обидві версії POCO X3 Pro також можна буде придбати за спеціальними цінами під час Flash Sale, який відбудеться 2 квітня 2021 року на сайті allo.ua. Під час акції користувачі зможуть придбати версію 6 ГБ + 128 ГБ за ціною 6499 грн, а 8 ГБ + 256 ГБ – за 7999 грн.

POCO F3 поставляється у трьох кольорах: Arctic White, Night Black та Deep Ocean Blue. Він також отримав два варіанти конфігурації – 6 ГБ + 128 ГБ і 8 ГБ + 256 ГБ. Для конфігурації 6 ГБ + 128 ГБ рекомендована роздрібна ціна в Україні становитиме 11999 грн, для версії 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн.

Смартфон з’явиться у продажу в магазинах офіційних партнерів POCO у квітні. Його обидві версії можна буде придбати за спеціальними цінами під час Flash Sale, про який буде повідомлено додатково. POCO F3 можна передзамовити на allo.ua вже зараз.

Скоро в Україні: смартфони POCO F3 та POCO X3 Pro

Основні характеристики POCO X3 Pro:

  • мобільна 4G-платформа Qualcomm® Snapdragon™ 860 з процесором Kryo™ 485 (7-нм техпроцес, частота до 2,96 ГГц);

  • графічний процесор Qualcomm® Adreno™ 640;

  • UFS 3.1;

  • технологія охолодження LiquidCool 1.0 Plus;

  • 6,67-дюймовий FHD+ DotDisplay із частотою оновлення 120 Гц;

  • захисне скло Corning® Gorilla® Glass 6;

  • 3D-дизайн задньої панелі

  • акумулятор на 5160 мА•год (тип);

  • швидка зарядка потужністю 33 Вт;

  • стереодинаміки;

  • квадрокамера: 48 Мп основна камера з підтримкою технології 4-в-1 Super Pixel, ультраширококутний об’єктив з кутом огляду 119°, макромодуль та датчик глибини.

Основні характеристики POCO F3:

  • мобільна платформа Snapdragon 870 5G з процесором Qualcomm®Kryo™ 585 (частота головного ядра до 3,2 ГГц);

  • графічний процесор Qualcomm® Adreno™ 650;

  • оперативна пам’ять LPDDR5 та підтримка UFS 3.1;

  • технологія охолодження LiquidCool 1.0 Plus;

  • Wi-Fi 6;

  • 5G-модуль Snapdragon X55 5G*;

  • 6.67" AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц;

  • захисне скло Corning® Gorilla® Glass 5;

  • підтримка технології звуку Dolby Atmos®**;

  • потрійна AI-камера: 48 Мп основна камера з підтримкою технології 4-в-1 Super Pixel, ультраширококутний об'єктив з кутом огляду 119° та 5-мегапіксельний телемакромодуль;

  • 20-мегапіксельна фронтальна камера;

  • потрійний мікрофон та підтримка функції Audio Zoom;

  • акумулятор ємністю 4520 мА•год (тип);

  • швидка зарядка потужністю 33 Вт.