Шість келихів червоного вина на тиждень можуть знизити ризик катаракти – дослідження

Вживання шести з половиною келихів червоного вина на тиждень здатне знизити ризик розвитку катаракти та хірургічної операції.

Такого висновку дійшли вчені з офтальмологічної клініки Мурфілдс у Лондоні та Інституту офтальмології Університетського коледжу Лондона, які вивчили дані історії хвороби і способу життя більше 492 тисяч осіб, повідомляє The Guardian.

Так, зокрема, вчені з'ясували, що в людей, які вживають помірну кількість червоного вина, ймовірність видалення катаракти на 23% нижча, ніж у тих, хто не вживає алкоголю.

Дослідники припускають, що це може бути пов'язано з антиоксидантами, які містяться в червоному вині.

Водночас автори роботи підкреслили, що не виявили певного причинно-наслідкового зв'язку вживання червоного вина та зниження ризику катаракти.

Більш того, Національна служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) називає вживання алкоголю одним з факторів ризику катаракти поряд з курінням, діабетом і спадковістю.

А доктор Седі Боніфас, керівник дослідницького центру Інституту досліджень алкоголю, поставила під сумнів дані дослідження. За її словами, вони можуть представляти спотворену картину стану здоров'я нації, оскільки багато добровольців були здоровими.

Щорічно в Англії проводиться 450 тисяч операцій з видалення катаракти – це найбільш поширене хірургічне втручання в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені провели дослідження, яке визначило, коли алкоголь є найбільш небезпечним у житті людини.