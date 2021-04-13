Ракета-носій Firefly Alpha зайняла місце на пусковому стенді

Ракета-носій Alpha американської компанії Firefly Aerospace, засновником і власником якої є український бізнесмен Макс Поляков, зайняла своє місце на пусковому стенді бази ВПС США Ванденберг, звідки вона відправиться в дебютний політ.

Ракету Firefly Alpha встановили на стартовому майданчику 12 квітня, в річницю першого польоту людини в космос. Наступні кілька тижнів їй належить пройти фінальні передпольотні тести.

"Чотири роки... й 10 хвилин", – так прокоментував процес підйому ракети на стартовий стенд Макс Поляков на своїй сторінці у Facebook.

Ракета-носій Firefly Alpha

Ракета-носій Firefly Alpha

Корисним навантаженням для дебютного запуску Firefly Alpha стали некомерційні проєкти провідних університетів світу, а також соціальні проєкти, які були зібрані за програмою D.R.E.A.M. за ініціативи Макса Полякова. Серед таких вантажів на орбіту Землі відправиться тестова рушійна установка SETS, апарат для збору і утилізації космічного сміття від університету Пердью і малюнки переможців дитячого художнього конкурсу.

Дебютний політ ракети Firefly Alpha дасть інженерам всі необхідні дані про стан ракети під час польоту та стане для Макса Полякова черговим кроком у побудові вертикально інтегрованої космічної екосистеми.

Про Firefly Aerospace

Firefly Aerospace – приватна аерокосмічна компанія, яка надає космічні транспортні послуги - від низької навколоземної орбіти і до Місяця – створюючи надійний, недорогий і швидкий доступ в космос. Firefly пропонує запуск, переміщення в космосі і посадку на поверхню Місяця за допомогою своїх платформ Alpha, Beta, SUV і Blue Ghost.

Про Макса Полякова

Макс Поляков, міжнародний підприємець в сфері космічних технологій і IT, економіст, громадський діяч, інвестор і філантроп, є послідовником теорії ноосфери Вернадського і засновником фонду Noosphere Ventures.