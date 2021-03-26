Отримано зображення чорної діри, що в 6,5 млрд разів більша за масу Сонця

Учені отримали зображення закрученого магнітного поля надмасивної чорної діри в галактиці М87 в поляризованому світлі.

Як йдеться на сайті Європейської південної обсерваторії, еліптична галактика М87 знаходиться в 55 мільйонах світлових років від Землі, в самому серці сусіднього скупчення Діви.

Усередині зазначеної галактики знаходиться чорна діра масою в 6,5 мільярда разів більше маси Сонця.

На опублікованому зображенні показана складна структура потужного магнітного поля, яке, на думку астрономів, відповідально за викид струменя довжиною в 5000 світлових років з чорної діри зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

Вчені також змогли визначити напруженість магнітного поля поблизу чорної діри і побудувати картину силових ліній поля, а також з'ясувати параметри плазми.

Надмасивна чорна діра в галактиці М87 eso.org

"Тепер в наших руках черговий факт критичної важливості, який дозволяє зрозуміти, як поводяться магнітні поля навколо чорних дір і як активні процеси в цих надкомпактних областях простору можуть породжувати потужні джети, що тягнуться далеко за межі галактики", – розповіла Моніка Мочібродська, координатор робочої групи EHT з поляриметрії і професор Радбаудського університету в Нідерландах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у галактиці Abell 2261, яка знаходиться в 2,7 мільярда світлових років від Землі, загадково зникла надмасивна чорна діра.