Компанія Ілона Маска показала, як мавпа грає у відеогру "силою думки"

Компанія Neuralink Ілона Маска опублікувала відео, на якій показано мавпу на прізвисько Пейджер, яка грає у відеогру завдяки імплантації в мозок чипа.

Ролик виклали на офіційному TouTube-каналі Neuralink. На записі видно, що тварина управляє джойстиком і переміщує курсор слідом за помаранчевим квадратом на екрані.

Після цього було прибрано джойстик і мавпа вже грала в симулятор пінг-понгу за допомогою вбудованого в мозок чипа.

Додамо, що Neuralink займається розробкою мозкових чипів із 2017 року. У 2019-му стартап провів презентацію, де повідомив про перші кроки в розробці чипів для комунікації мозку і комп'ютера. У лютому 2021 року Маск сказав, що вдалося успішно імплантувати в мозок мавпи чип, що дозволяє їй "силою думки" грати у відеоігри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Neuralink успішно імплантувала в мозок двох свиней, а потім витягла без шкоди для тварин безпровідний комп'ютерний чип.