Фотограф за 12 років зробив найдетальніший знімок Чумацького шляху

Олексій Тітофф наука 02:55, 25.03.2021

Фотограф із Фінляндії Юкка-Пекка Метсявайніо створив зображення, де найдетальніше показано нашу галактику Чумацький Шлях.

Створення фото зайняло 12 років і 1250 годин зйомки, пише Аstroanarchy. У своєму знімку автор поєднав 234 окремі фото в одне зображення шириною 100 тисяч пікселів. Остаточне розширення зображення 1,7 гігапікселя.

"Я чую музику в цій композиції, від високих звуків бризок і бульбашок зліва до глибоких і масивних звуків справа", – поділився своїми враженнями Метсявайніо.

На опублікованому фото показано понад 20 мільйонів зірок і 125 градусів зоряного неба від сузір'я Телець до сузір'я Лебідь. Всі фотографії було зроблено в особистій обсерваторії Метсявайніо в Оулу.

JP Metsävainio

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені припустили існування позаземних цивілізацій у Чумацькому Шляху.

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