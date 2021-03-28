Через глобальне потепління літо на Землі може збільшитися до пів року – дослідження

До 2100-го року на Землі через глобальне потепління може значно змінитися тривалість пір року. Літо на Північній півкулі планети може тривати до шести місяців, а зима, весна і осінь – стати значно коротшими.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели вісім учених із Китаю. Воно було опубліковано в науковому журналі Geophysical Research Letters на платформі AGU Journals.

Дослідники проаналізували, як чотири сезони змінилися протягом 1952-2011 років і на підставі цього дали прогноз до кінця цього століття. Так, за 60 років тривалість літа збільшилася з 78 до 95 днів, а весни, осені і зими зменшилася з 124 до 115, 87 до 82 і 76 до 73 днів відповідно. Це підтверджується раннім цвітінням рослин і перельотами птахів.

Якими можуть стати пори року до 2100 року. agupubs.onlinelibrary.wiley.com

За цей період змінилися також і температурні показники в кожному із сезонів: і взимку, і влітку стало значно тепліше.

"Більш тривале і жарке літо, коротша і тепла зима, коротші весняні та осінні сезони стали новою нормою, і така тенденція може неминуче посилитися в майбутньому через зростальний радіаційний вплив", – зазначають учені.

Якщо такі зміни дійсно відбудуться, вони сильно вплинуть на життя всіх істот на планеті. Зокрема, люди із сезонною алергією на пилок будуть довше відчувати неприємні симптоми, тваринам і рослинам доведеться адаптуватися до нових умов.

Крім того, урядам імовірно доведеться змінювати норми щодо запобігання катастроф, охорони здоров'я та управління сільським господарством.

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