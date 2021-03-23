Samsung Galaxy M31: смартфон з акумулятором підвищеної ємності

Що потрібно ідеального смартфону? Великий і яскравий екран, витривалий акумулятор, три, а краще чотири камери, показова продуктивність і обов'язково NFC-чіп. Перераховані характеристики є у Samsung Galaxy M31. Важким плюсом до них додається ціна середнього сегмента – трохи більше 7000 грн.

Органічний дизайн

Зовнішній вигляд гаджета шаблонний. Смартфон не відрізняється від своїх побратимів по М-серії. Великий витягнутий корпус, пластикова задня панель, невелика товщина. Корпус глянсовий і через це трохи ковзає в руці, так що до телефону краще відразу купувати чохол.

На задній панелі – модуль основної камери з чотирма об'єктивами і світлодіодним спалахом, а трохи нижче сканер відбитків пальців. На лицьовій – тонкі рамки і каплевидний виріз під фронтальну камеру. Купити Galaxy M31 можна в трьох кольорах – чорному, глибокому синьому і червоному, наближеному до бордового.

Простенький, але великий дисплей

Екран виконаний за фірмовою технологією Super AMOLED. Власники гаджета отримують звичні вигоди – яскраві, насичені і реалістичні кольори, широкий колірний обхват, плавність роботи з дисплеєм. Діагональ складає 6,4 дюйма, а роздільна здатність 2340х1080 пікселів.

Яскравість автоматично підлаштовується під навколишнє освітлення. Можна включити опцію Always-On Display. Від ушкоджень передню панель захищає скло Corning Gorilla Glass 3. До речі, помітна каплевидна фронтальна камера затемнюється через настройки. Доступні два режими передачі кольорів – природний і насичений.

Впевнена средньорівнева швидкість роботи

У Samsung Galaxy M31 стоїть фірмовий процесор Exynos 911, який розробники встановлюють на багато моделей середнього класу. Це восьмиядерний чіпсет, побудований за 10-нанометровим техпроцесом і здатний працювати на швидкості до 2,3 ГГц. Процесор виграшний у порівнянні з аналогами середнього цінового сегмента – інтерфейс чуйний, ігри добре працюють на середніх і високих графічних налаштуваннях.

На допомогу процесору додали 6 Гб оперативної пам'яті. Ємність сховища представлена одним варіантом – 128 Гб, але пам'ять можна розширити за допомогою microSD карти.

Смартфон працює під управлінням Android 10 з оболонкою One UI 2.0, яка підтримує вибір теми оформлення, управління жестами і інші приємні можливості.

Надмісткий акумулятор і можливості зарядки

Galaxy M31 оснастили акумулятором підвищеної ємності – це літій-іонна батарея на 6000 мАч. У повсякденному житті при помірному користуванні девайс здатний пропрацювати 2 або навіть 3 дні без дозарядки. При цьому час роботи екрану за день може досягати 9 годин. У тестах модель змогла 29 годин безперервно відтворювати відео на максимальній яскравості.

В якості зарядного пристрою в комплекті йде адаптер на 15 Вт з USB Type-C кабелем. На повну зарядку батареї з 0% йде до 2,5 годин. Для батареї на 6000 мАч – це відмінний результат.

Зйомка на флагманському рівні

Задній блок камер складається з чотирьох об'єктивів:

Основний модуль з дозволом 64 Мп, який за замовчуванням робить 16-мегапіксельні знімки.

Ультраширококутний на 8 Мп з кутом огляду в 123 °.

Сенсор глибини з дозволом на 5 Мп.

Макро-об'єктив на 5 Мп.

Дозвіл фронтальної камери у Samsung Galaxy M31 – 32 Мп. Селфі-камера підтримує зйомку з ефектом глибини, а ось автофокусування об'єктив не отримав.

Для основного блоку наявних режимів HDR, завдяки якому знімки в денний час виглядають бездоганно. В налаштуваннях можна включити нічний режим.