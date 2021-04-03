Російський військовий супутник згорів над Тихим океаном

Софія Закревська Технології 12:45, 3.04.2021 Оновлено: 13:49, 3.04.2021

Військовий супутник Російської Федерації "Космос-2525" зійшов з орбіти, на якій знаходився з 2018 року, після чого згорів в атмосфері Землі над Тихим океаном.

Це сталося 1 квітня, свідчать дані Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Супутник був запущений 29 березня 2018 року за допомогою ракети-носія легкого класу "Союз-2.1в" з космодрому Плесецьк (Архангельська область РФ). За даними ЗМІ, апарат призначався для дистанційного зондування Землі.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок з російськими супутниками. Так, минулого році шпигунський апарат "Космос-2491" розпався в космосі. Докази цього виявили ВВС США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії вважають, що ідеї тераформування (перетворення атмосфери іншої планети для створення умов, як на Землі) Марса, які озвучували в США, є прикриттям для виведення ядерної зброї в космос.

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