Прототип Starship компанії SpaceX вибухнув під час посадки. Відео

У вівторок, 30 березня, у США прототип космічного корабля Starship компанії SpaceX вибухнув під час посадки.

Як повідомляє Еxpress, запуск Starship SN11 був здійснений з полігону компанії в Бока-Чіка на південному сході штату Техас.

Відомо, що приблизно через дві хвилини після початку польоту у ракети заглох перший двигун, і вона набрала потрібну висоту в 10 км всього на двох двигунах. Потім після трьох з половиною хвилин польоту у SN11 відмовив третій двигун, і ракета продовжила роботу тільки з одним.

Було проведено повторний запуск двигунів для повернення в вертикальне положення, однак за хвилину до приземлення з борта корабля пропав відеосигнал.

На жаль, космічному кораблю не вдалося виконати посадку, і SpaceX підтвердила, що SN11 врізався в стартовий майданчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня, компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустила черговий прототип міжпланетного корабля Starship SN10. Апарат відправився в політ на висоту 10 км, а потім здійснив посадку і вибухнув.

Пізніше Маск сказав, що причиною вибуху Starship 10, ймовірно, став витік гелію в двигун під час приземлення.