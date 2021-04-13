Названо дату нової презентації Apple: що можуть показати

Олексій Тітофф Технології 17:56, 13.04.2021 Оновлено: 17:58, 13.04.2021

Компанія Apple має намір провести презентацію своїх продуктів у наступний вівторок, 20 квітня.

Таку дату озвучує голосовий помічник Siri, коли її питають "Коли буде наступний захід Apple". На що вона відповідає: "Спеціальний захід відбудеться у вівторок, 20 квітня, в Apple Park в Купертіно, Каліфорнія. Ви можете отримати всі подробиці на Apple.com", передає Macrumors.

Пояснимо, що зазвичай Siri не надає дані про нові презентації, а часто перенаправляє запит на офіційний сайт компанії.

Видання пише, що очікується, що Apple покаже нові моделі iPad Pro і, можливо, свої довгоочікувані трекери AirTags. Також є ймовірність, що "яблучна" компанія покаже нову телеприставку Apple TV і навушники AirPods третього покоління.

Зазначається, що захід, найімовірніше, буде заздалегідь записано без присутності ЗМІ та має транслюватися в прямому ефірі на вебсайті Apple і каналі YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкрито характеристики і дату анонса нового Apple TV

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