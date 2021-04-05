Мобільний номер Марка Цукерберга злили в мережу через масштабний витік із Facebook

У соціальній мережі Facebook трапився злам, через що був доступний величезний масив особистих даних понад 500 млн користувачів, включно з номером мобільного телефону Марка Цукерберга.

Як пише New York Post, спочатку інформація була вкрадена в січні після того, як хакери скористалися уразливістю, пов'язаною з номерами телефонів і обліковими записами. В результаті зловмисники отримали величезну базу особистих даних.

Повідомляється, що база даних стала легко доступною після того, як її розмістили на хакерському форумі. Витік містив у собі особисту інформацію щодо 533 мільйонів користувачів соцмережі, як-от номери телефонів, ідентифікатори Facebook, повні імена, місця, дати народження, біографії і в деяких випадках адреси електронної пошти.

"Це старі дані, про які раніше повідомлялося в 2019 році. Ми виявили та виправили цю проблему в серпні 2019 року", – повідомили в Facebook.

Відзначається, що в компанії усунули недолік у своїй технології, через який стався витік. Однак як тільки такі дані витікають із Facebook, компанія має обмежені можливості, щоб зупинити їх поширення в інтернеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі можна придбати мобільні номери 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook з більш ніж 100 країн.