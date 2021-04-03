Великий бокс на XSPORT. Фремптон і Херринг битимуться за пояс WBO

Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі Джамал Херрінг (22-2, 10 КО) ввечері 3 квітня проведе захист свого пояса. Суперником американця стане британець Карл Фремптон (28-2, 16 КО). У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал XSPORT. Початок - о 23:10.

Спочатку бійці повинні були вийти в ринг навесні 2020 року, однак через пандемію коронавірусу поєдинок не відбувся. Після цього Херрінг провів успішний захист пояса проти Джонатана Окендо, тоді як Фремптон в сьомому раунді нокаутував Даррена Трейнора. Пізніше в Top Rank спробували організувати бій в кінці лютого 2021 року, однак британець травмувався, через що протистояння знову довелося перенести.

Джамел Херрінг був щедрий на компліменти для свого опонента. В інтерв'ю The Ring він пояснив, що відрізняє Фремптоном від переважної більшості європейських бійців:

"Мені потрібно було велике ім'я після першого захисту титулу, і у Фремптона воно є. Карл умілий боксер з хорошими ногами і захистом, в цьому він відрізняється від типових європейських хлопців, яких вважають слабкими тут, в США ".

Карл Фремптон, в свою чергу, заявив, що не вважає суперника рівнею собі.

"Досвід, ймовірно, стане одним з тих факторів, які і визначать результат зустрічі. Очевидно, останнє слово залишиться за кращим бійцем, і я вважаю себе таким, як не глянь. Однак мені ще належить довести це, і я щиро вірю в те, що зможу завдати йому шкоди. Поєдинок не буде близьким"

Як завершиться бій? Дізнаємося зовсім скоро!