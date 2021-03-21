Усика зловили на брехні: спортивні підсумки 20 березня

Максим Іншаков Спорт 09:15, 21.03.2021 Оновлено: 09:33, 21.03.2021

Промоутер британського супертяжа заявив про брехню Усика, а український боксер здався в Москві.

Крім того, стало відомо, що насамперед купив Ф'юрі, підписавши контракт на бій із Джошуа.

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