Усика зловили на брехні: спортивні підсумки 20 березня
Промоутер британського супертяжа заявив про брехню Усика, а український боксер здався в Москві.
Крім того, стало відомо, що насамперед купив Ф'юрі, підписавши контракт на бій із Джошуа.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 20 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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