Усик позбувся авто, тріумф України в Москві: спортивні підсумки 10 квітня

Показано, як у Усика забирали машину в центрі Києва і України в Москві виграла десяте "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики

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OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 10 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Україна в Москві виграла десяте "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики