Усик позбувся авто, тріумф України в Москві: спортивні підсумки 10 квітня
Показано, як у Усика забирали машину в центрі Києва і України в Москві виграла десяте "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики
Крім того, український чемпіон-важкоатлет потролив росіян після перемоги на ЧЄ: вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла вся цiлком
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 10 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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Україна в Москві виграла десяте "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики